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Вэнс публично показал неприличный жест критикам Трампа

NBC: Вэнс показал неприличный жест критикам во время выступления
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NBC/YouTube

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в рамках выступления в Огайо публично показал неприличный жест, он выступал в поддержку сторонников президента США Дональда Трампа и резко раскритиковал его оппонентов. Об этом сообщает американский телеканал NBC.

«Все эти розововолосые люди кидают этот жест, и я думаю, это значит, что мы номер один, верно? Я выбираю воспринимать это именно так — как символ Вашингтона», — подчеркнул он после того, как показал средний палец.

До этого Вэнс после ударов США по Ирану заявил о появлении «доктрины Трампа». По словам Вэнса, ее суть заключается не в том, чтобы менять политические режимы в третьих странах, а в комбинации дипломатии и точечного применения военной силы в случае необходимости без втягивания в длительные конфликты.

На примере Ирана вице-президент США указал, что Вашингтон не пытался сменить политический режим и насадить демократию.

Ранее Трамп пригрозил Ирану новым ударом.

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