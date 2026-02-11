Размер шрифта
Политолог: Запад созрел для переговоров с Россией

Политолог Крутаков: Запад готов к переговорам с Россией
Кристина Кормилицына/РИА Новости

В 1990-х и 2000-х Запад не воспринимал Россию как политическую единицу и считал ее уже поглощенной страной. При этом главная ошибка США и Европейского союза (ЕС) заключалась в уверенности, что РФ не хватит воли и возможности укрепиться и противостоять. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Леонид Крутаков.

Теперь же, по его словам, Запад готов к диалогу и подписанию соглашений с Москвой. Вопрос лишь в том, — на каких условиях.

«Сам факт того, что переговоры начались, означает, что да, России удалось отстоять какие-то позиции. <...> Мы не знаем, на каких условиях будут заключены эти соглашения, если они будут заключены, если ... продолжится давление России. Но то, что Запад или США готовы к какому-то перемирию, это очевидно», — сказал эксперт.

В начале февраля СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэля Макрона «незаметно» посетил российскую столицу на фоне трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Чиновник в Москве мог встретиться с помощником главы государства Юрием Ушаковым.

Как рассказали журналисты ТАСС, Макрон планирует созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным и «нацелен на результат». Тем временем в Эстонии и Латвии поддержали идею о возобновлении диалога с Кремлем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее издание Financial Times написало, что украинский лидер Владимир Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с РФ. Отмечается, что к такому решению президент Украины пришел в результате давления со стороны США. Оба голосования должны состояться до 15 мая.

Ранее в России заявили, что Трамп «продавит» тему выборов на Украине.
 
