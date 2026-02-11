Размер шрифта
В России заявили, что Трамп «продавит» тему выборов на Украине

Политолог Блохин: США продавят тему выборов и референдума на Украине
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Соединенные Штаты продавят тему референдума и выборов на Украине, чтобы приблизить мирное урегулирование. Об этом News.ru заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Он выразил уверенность, что Вашингтон продавливает тему выборов и референдума и даже установил даты, хоть и неформально. Президент США Дональд Трамп стремится как можно быстрее закончить конфликт, ему «нужно все и сразу, и быстро». Поэтому даты установлены в контексте «как можно скорее», считает эксперт.

«Понятно, что главный рычаг давления Вашингтона — это отказ от поддержки Киева. Поэтому так или иначе Владимир Зеленский вынужден идти навстречу Трампу с его идеями о выборах, референдумах и так далее. Делает он это, понятно, с убеждением, что потом все можно переписать», — сказал Блохин.

11 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с Россией.

При этом, как вскоре стало известно, в окружении Зеленского опровергли заявления газеты Financial Times о скором объявлении выборов.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения.

Ранее стало известно о новой тактике Трампа по давлению на Россию.
 
