Захарова назвала европейцев «несчастными рабами»

Захарова: страны Европы превратились из счастливых вассалов в рабов
Evgenia Novozhenina/Reuters

Европейские страны превратились из счастливых вассалов в несчастных рабов, потому что Соединенные Штаты, которые их покровительствовали, покосились на их территорию (Гренландии — прим. ред.). Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что европейцы многие годы «должны были раскошеливаться» и «услужливо отказывались от собственного суверенитета», сохраняя «мину счастливых вассалов», а выяснилось, что они — «несчастные рабы».

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства.

До этого Захарова заявляла, что страны Европы начали чувствовать и осознавать, что находятся сегодня уже даже не в позиции обслуживающего персонала. По ее словам, заокеанские партнеры разговаривают с европейцами так, как они хотят, как не разговаривают даже с противниками.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в Европе стараются придать нацизму «приемлемый вид».
 
