Политолог объяснил, почему США склоняют Зеленского к выборам

Политолог Пинчук: США нужно временное перемирие на Украине
Jonathan Ernst/Reuters

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что США склоняют украинского лидера Владимира Зеленского к президентским выборам и референдуму по соглашению с Россией. По мнению эксперта, Вашингтону необходимо хотя бы промежуточное перемирие, которое можно продемонстрировать внутреннему избирателю перед выборами в конгресс.

«Соответственно, к этим выборам [президент США Дональд] Трамп, который рискует потерять контроль над конгрессом, должен предстать в образе мирового миротворца-победителя. Это, по его мнению, повысит шансы удержать большинство. Для использования этого аргумента в электоральном цикле им необходимо лето. Именно к лету, как они и заявляют, перемирие должно наступить», — отметил Пинчук.

При этом то, что будет после промежуточных выборов, Белый дом особо не интересует, добавил эксперт.

Как сообщает Financial Times, Зеленский планирует 24 февраля объявить о выборах главы государства и референдуме по мирному соглашению с РФ. Отмечается, что к такому решению президент Украины пришел в результате давления со стороны США. Оба голосования должны состояться до 15 мая.

До этого агентство Reuters писало, что официальные лица США и Украины обсудили график, по которому проект мирного соглашения с Россией будет готов к марту.

Ранее в России рассказали, когда пройдет референдум по Донбассу.
 
