Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Дмитриев указал на, что Стармер потерпел неудачу во всем, включая санкции

Дмитриев: премьер Британии Стармер потерпел крах во всем, включая санкции
Roman Naumov/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потерпел неудачу во всем, в частности, в рамках введения санкций. Таким мнением поделился глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Стармер потерпел неудачу во всем, включая санкции... Он должен поступать противоположно тому, что говорят ему инстинкты», — написал он.

9 февраля Стармер заявил, что не намерен покидать пост на фоне скандала из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, которого обвинили в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Газета Daily Mail писала, что бывший британский посол в Вашингтоне делился конфиденциальными сведениями со скандальным финансистом, что позволило тому заработать миллионы фунтов на финансовых рынках.

До этого глава аппарата британского премьера Морган Максуини подал в отставку из-за скандала с назначением Мандельсона послом в США.

В заявлении об уходе чиновник назвал назначение Питера Мандельсона ошибочным и взял на себя ответственность за него. По мнению политического обозревателя Бет Ригби, уходом в отставку Максуини предпринял попытку «спасти премьер-министра».

Ранее СМИ писали, что 52% британцев поддерживают уход премьер-министра Стармера в отставку.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!