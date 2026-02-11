Премьер-министр Великобритании Кир Стармер потерпел неудачу во всем, в частности, в рамках введения санкций. Таким мнением поделился глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Стармер потерпел неудачу во всем, включая санкции... Он должен поступать противоположно тому, что говорят ему инстинкты», — написал он.

9 февраля Стармер заявил, что не намерен покидать пост на фоне скандала из-за назначения послом в США Питера Мандельсона, которого обвинили в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Газета Daily Mail писала, что бывший британский посол в Вашингтоне делился конфиденциальными сведениями со скандальным финансистом, что позволило тому заработать миллионы фунтов на финансовых рынках.

До этого глава аппарата британского премьера Морган Максуини подал в отставку из-за скандала с назначением Мандельсона послом в США.

В заявлении об уходе чиновник назвал назначение Питера Мандельсона ошибочным и взял на себя ответственность за него. По мнению политического обозревателя Бет Ригби, уходом в отставку Максуини предпринял попытку «спасти премьер-министра».

Ранее СМИ писали, что 52% британцев поддерживают уход премьер-министра Стармера в отставку.