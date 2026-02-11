Размер шрифта
Келлог отверг идею об уходе Украины с Донбасса

Dominika Zarzycka/Global Look Press

Бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог назвал плохой идеей уход ВСУ с занимаемой части Донбасса ради мирного урегулирования с Россией. Его слова приводит Forbes.

«Я один из тех, кто считает, что отдавать земли в Донбассе — это плохая идея», — сказал Келлог.

По его словам, такое развитие событий лишит Украину важнейшего оборонительного рубежа.

5 февраля западные источники ТАСС сообщили, что Россия видит частью большого договора признание Донбасса российским всеми странами. В тот же день Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском отверг требование Москвы о признании всего Донбасса за Россией. По его словам, «украинские территории остаются украинскими».

После этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила «Газете.Ru», что официальное признание Крыма и Донбасса за Россией со стороны США и Европы произойдет после заключения соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее стало известно о новой тактике Трампа по давлению на Россию.
 
