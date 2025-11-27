Русский язык стал обязательным для школьников КНДР

Русский язык стал обязательным для изучения в школах КНДР с 4-го класса

Русский язык сделали обязательным для изучения в школах в КНДР с 4-го класса. Об этом сообщил глава Минприроды и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов, передает ТАСС.

По его словам, в России корейский язык на данный момент изучают более трех тысяч школьников.

«Большая часть изучает корейский язык в качестве второго или третьего иностранного языка», — заявил он в ходе приветственного слова на заседании межправкомиссии.

Он отметил, что Россия рассчитывает в 2026 году на начало работы Центра открытого образования на русском языке в КНДР на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу. На данный момент там строится его здание, добавил Козлов.

12 ноября Россия и Казахстан подписали меморандум о намерениях открыть совместные школы в двух странах. Документ подписали министр просвещения России Сергей Кравцов и министр просвещения Республики Казахстан Жулдыз Сулейменова.

До этого президент России Владимир Путин поблагодарил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева за поддержку русского языка. Он подчеркнул, что русский язык является одним из официальных в Казахстане. При этом руководство республики поддерживает его использование в различных сферах жизни, добавил глава государства.

