В МИД России призвали проработать проект договора с КНДР о взаимных поездках

Климов: проект договора с КНДР о взаимных поездках граждан надо проработать

Проект обновленного соглашения о взаимных поездках граждан России и КНДР требует дополнительной проработки. Об этом РИА Новости заявил директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

«Придаем важное значение взаимодействию с корейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении. <...> С учетом изменений российского и корейского законодательств и договорной практики документ требует дополнительной проработки», — сказал он.

24 июня в Северной Корее на побережье Японского моря открылся новый курортный комплекс «Вонсан-Кальма», рассчитанный специально на российских туристов. Одними из первых гостей стали 13 отдыхающих, а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В инфраструктуру курорта входят новейшие отели, пляжи со всем необходимым, аквапарк, парк аттракционов, кинотеатр, кафе и рестораны. Прежде на этом месте располагался военный аэродром, который был преобразован в гражданский аэропорт для приема туристов.

Ранее туристка из Владивостока рассказала о необычных завтраках на курорте в КНДР.