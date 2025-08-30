На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России призвали проработать проект договора с КНДР о взаимных поездках

Климов: проект договора с КНДР о взаимных поездках граждан надо проработать
true
true
true
close
KCNA

Проект обновленного соглашения о взаимных поездках граждан России и КНДР требует дополнительной проработки. Об этом РИА Новости заявил директор консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Алексей Климов.

«Придаем важное значение взаимодействию с корейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении. <...> С учетом изменений российского и корейского законодательств и договорной практики документ требует дополнительной проработки», — сказал он.

24 июня в Северной Корее на побережье Японского моря открылся новый курортный комплекс «Вонсан-Кальма», рассчитанный специально на российских туристов. Одними из первых гостей стали 13 отдыхающих, а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В инфраструктуру курорта входят новейшие отели, пляжи со всем необходимым, аквапарк, парк аттракционов, кинотеатр, кафе и рестораны. Прежде на этом месте располагался военный аэродром, который был преобразован в гражданский аэропорт для приема туристов.

Ранее туристка из Владивостока рассказала о необычных завтраках на курорте в КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами