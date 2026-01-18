Финский политик Мема назвал членство в НАТО худшим решением за все время

Выбор антироссийской позиции и вступление в НАТО было худшей сделкой из возможных. Такое решение повредило в первую очередь интересам самой Финляндии. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Сейчас Финляндия оказалась в сложной стратегической позиции между двумя сверхдержавами. Выбор антироссийской позиции, как выяснилось, негативно отразился на стратегических интересах Финляндии. Вступление в НАТО было худшей сделкой, которую Финляндия могла заключить», — отметил он.

По его мнению, Финляндии надо было подождать, а не принимать столь поспешное решение. Эта ситуация негативно отражается на финской экономике и не улучшится в будущем, написал политик.

Мема отметил, что он политика премьер-министра Финляндии Петтери Орпо оказалась провальной, а он намерен исправить ситуацию и выстроить с Россией добрососедские отношения, отметив, что нейтральная позиция намного лучше агрессивной.

В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью СМИ заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами национальных интересов. 2 октября в ходе своего выступления на Валдае российский лидер отметил, что РФ не против восстановления отношений с Финляндией, «но осадочек остался».

Ранее в Китае рассказали, как Путин загнал в тупик НАТО.