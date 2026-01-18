Европе бумерангом вернулись двойные стандарты. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что Брюссель поддерживал США при распаде Югославии и признании Косово, а также во время госпереворотов в Ираке, Ливии и Сирии. Теперь же Вашингтон взялся за саму Европу, отметил глава комитета, имея ввиду ситуацию вокруг Гренландии.

«Махинации с международным правом, которыми коллективный Запад занимался всю первую четверть XXI столетия, в результате поставили под угрозу пресловутое евроатлантическое единство», — написал Слуцкий.

Несколькими часами ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин заявил, что Евросоюз вряд ли будет воевать с США из-за Гренландии. По его словам, президенту США Дональду Трампу не понравилась реакция Европы на позицию по острову. В связи с этим экономический рычаг и торговые войны будут ключевым элементом в политике Вашингтона.

Ранее в США обвинили Европу в «слишком острой» реакции на планы Трампа на Гренландию.