Захарова призвала «идти дальше по следу» Эпштейна

Захарова: в деле Эпштейна необходимо «идти дальше по следу» и расследовать

В расследовании дела американского финансиста Джеффри Эпштейна необходимо «идти дальше по следу». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, дело Эпштейна раскрыло мировую мизансцену «во всей своей неприглядной извращенности».

«Тут доказывать надо конкретные эпизоды, идти надо дальше по следу, разматывать все это, но доказательств более чем достаточно», — сказала она в интервью, приуроченном к Дню дипломатического работника.

Более 3 млн страниц материалов по делу Эпштейна обнародовало министерство юстиции США в конце января. Пакет включает более двух тысяч видео и 180 тысяч изображений, в том числе «большие объемы коммерческой порнографии», которая была обнаружена на устройствах финансиста.

Эпштейна обвинили в том, что с 2002 по 2005 год он привозил в свой дом в Нью-Йорке, а также на частный остров десятки несовершеннолетних девушек. По данным следствия, самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в бессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в МИД Ирана назвали дело Эпштейна катастрофой для цивилизации.