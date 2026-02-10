Алиев и Вэнс начали встречу в узком составе

В Баку началась встреча Алиева и вице-президента США Вэнса в узком составе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс начали встречу в узком составе. Об этом сообщает государственное информагентство АзерТАдж.

Перед этим состоялась официальная церемония встречи американского вице-президента в резиденции азербайджанского лидера Загульба. В ходе мероприятия в честь Вэнса был выстроен почетный караул и прозвучали гимны двух стран.

Ожидается, что после встречи тет-а-тет политики проведут переговоры в расширенном составе при участии делегаций с обеих сторон. По итогам переговоров в Баку запланирована пресс-конференция.

Как сообщал хозяин Белого дома Дональд Трамп, визит вице-президента в страну должен укрепить стратегическое партнерство с Азербайджаном и привести к продаже Баку американской оборонной продукции, в частности, бронежилетов и лодок.

Накануне Джей Ди Вэнс провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В рамках визита в Ереван вице-президент США подписал соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд потенциальных инвестиций за сокращение зависимости от России в энергетике.

Ранее в России отреагировали на визит Вэнса в Ереван.