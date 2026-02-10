Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

Алиев и Вэнс начали встречу в узком составе

В Баку началась встреча Алиева и вице-президента США Вэнса в узком составе
Kevin Lamarque/Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс начали встречу в узком составе. Об этом сообщает государственное информагентство АзерТАдж.

Перед этим состоялась официальная церемония встречи американского вице-президента в резиденции азербайджанского лидера Загульба. В ходе мероприятия в честь Вэнса был выстроен почетный караул и прозвучали гимны двух стран.

Ожидается, что после встречи тет-а-тет политики проведут переговоры в расширенном составе при участии делегаций с обеих сторон. По итогам переговоров в Баку запланирована пресс-конференция.

Как сообщал хозяин Белого дома Дональд Трамп, визит вице-президента в страну должен укрепить стратегическое партнерство с Азербайджаном и привести к продаже Баку американской оборонной продукции, в частности, бронежилетов и лодок.

Накануне Джей Ди Вэнс провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В рамках визита в Ереван вице-президент США подписал соглашение о гражданском ядерном сотрудничестве с Арменией, пообещав до $9 млрд потенциальных инвестиций за сокращение зависимости от России в энергетике.

Ранее в России отреагировали на визит Вэнса в Ереван.
 
Теперь вы знаете
Существует ли Данил Колбасенко? Разбираем самый добрый мем Рунета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!