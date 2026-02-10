В Грузии раскрыли, что ждет Саакашвили на фоне очередного суда над ним

Аналитик Девдариани: Саакашвили могут добавить несколько лет по делу о саботаже

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили на фоне нового заседания столичного суда по делу о саботаже и призывах к госперевороту, фигурантом которого стал политик, могут добавить несколько лет к уже имеющемуся у него сроку. Об этом «Газете.Ru» заявила грузинский политолог Нана Девдариани.

Городской суд Тбилиси 10 февраля рассматривает соответствующее дело против Михаила Саакашвили и других лидеров оппозиции Грузии.

«Он каждый раз использует судебные заседания для политических обращений, заявлений и так далее. Что его ждет? Не знаю. Вообще принцип наказания, он зиждется на том, что человек исправится, задумается, раскается. Ничего подобного мы в Саакашвили не наблюдаем <…> Не исключаю, может быть, что-то ему добавится (годы к тюремному сроку. – «Газета.Ru»), но не так, не так ощутимо», — подчеркнула она.

В марте 2025 года тюремный срок Саакашвили продлили до 2034 года после нового приговора. Тогда суд в Грузии приговорил бывшего президента еще к 4,5 года лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Саакашвили вернули в тюрьму после длительного лечения в клинике «Вивамед». В учреждении политик лечился с мая 2022 года.

В 2021 году Саакашвили решил вернуться на родину, несмотря на то, что еще с середины 2010-х годов в Грузии на него было заведено несколько уголовных дел и по некоторым были заочно вынесены приговоры. Экс-президента обвиняли в растрате, злоупотреблении властью и превышении полномочий. Саакашвили был задержан после нелегального пересечения границы и заключен под стражу. Политик остается в тюрьме с 1 октября 2021 года. За это время он неоднократно объявлял голодовку. В связи с ухудшением здоровья Саакашвили перевели в частную клинику «Вивамед».

Ранее премьер Грузии рассказал, кто начал войну с Южной Осетией в 2008 году.