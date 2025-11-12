Саакашвили спустя три года вернули из клиники в тюрьму

Саакашвили вернули в тюрьму после прохождения лечения в клинике с мая 2022 года

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вернули в тюрьму после длительного лечения в клинике «Вивамед», в учреждении политик лечился с мая 2022 года. Об этом сообщает «Sputnik.Грузия».

«Поскольку состояние Михаила Саакашвили признано удовлетворительным, и он больше не нуждается в стационарном лечении, бывший президент был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в пенитенциарное учреждение №12», – говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.

В 2021 году Саакашвили решил вернуться на родину, несмотря на то, что еще с середины 2010-х годов в Грузии на него было заведено несколько уголовных дел и по некоторым были заочно вынесены приговоры. Экс-президента обвиняли в растрате, злоупотреблении властью и превышении полномочий. Саакашвили был задержан после нелегального пересечения границы и заключен под стражу. Политик остается в тюрьме с 1 октября 2021 года. За это время он неоднократно объявлял голодовку. В связи с ухудшением здоровья Саакашвили перевели в частную клинику «Вивамед».

Его здоровье пошатнулось после 50-дневной голодовки, которую он объявил после ареста, поэтому он сначала был в тюремной больнице, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике.

6 ноября в генпрокуратуре страны заявили, что Саакашвили будет предъявлено обвинение по делу о призывах к свержению власти. Делопроизводство также было начато против Георгия Вашадзе, Ники Гварамии, Никанора Мелии, Зураба Гирчи Джапаридзе, Элен Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

