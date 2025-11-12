На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Саакашвили спустя три года вернули из клиники в тюрьму

Саакашвили вернули в тюрьму после прохождения лечения в клинике с мая 2022 года
true
true
true
close
РИА Новости

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вернули в тюрьму после длительного лечения в клинике «Вивамед», в учреждении политик лечился с мая 2022 года. Об этом сообщает «Sputnik.Грузия».

«Поскольку состояние Михаила Саакашвили признано удовлетворительным, и он больше не нуждается в стационарном лечении, бывший президент был выписан из клиники гражданского сектора и возвращен в пенитенциарное учреждение №12», – говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы.

В 2021 году Саакашвили решил вернуться на родину, несмотря на то, что еще с середины 2010-х годов в Грузии на него было заведено несколько уголовных дел и по некоторым были заочно вынесены приговоры. Экс-президента обвиняли в растрате, злоупотреблении властью и превышении полномочий. Саакашвили был задержан после нелегального пересечения границы и заключен под стражу. Политик остается в тюрьме с 1 октября 2021 года. За это время он неоднократно объявлял голодовку. В связи с ухудшением здоровья Саакашвили перевели в частную клинику «Вивамед».

Его здоровье пошатнулось после 50-дневной голодовки, которую он объявил после ареста, поэтому он сначала был в тюремной больнице, потом в военном госпитале, а с мая 2022 года – в клинике.

6 ноября в генпрокуратуре страны заявили, что Саакашвили будет предъявлено обвинение по делу о призывах к свержению власти. Делопроизводство также было начато против Георгия Вашадзе, Ники Гварамии, Никанора Мелии, Зураба Гирчи Джапаридзе, Элен Хоштария, Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

Ранее премьер Грузии рассказал, кто начал войну с Южной Осетией в 2008 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами