Тюремный срок Саакашвили продлили до 2034 года после нового приговора

Суд в Грузии приговорил бывшего президента Михаила Саакашвили еще к 4,5 года лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы. Об этом сообщает телекомпания «Пирвели».

Приговор озвучил судья Михаил Джинджолия. Оглашение вердикта вызвало ажиотаж в зале заседаний. Судебные приставы были вынуждены удалить из зала сторонников экс-президента. Сам Саакашвили на заседании не присутствовал.

12 марта Тбилисский суд приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате более $3,2 млн бюджетных средств. Обвинения экс-главе страны предъявили еще в 2014 году. По версии Генеральной прокуратуры Грузии, Саакашвили потратил бюджетные деньги на услуги повара, аренду яхты и автомобилей, покупку пиджаков, пальто, часов и картины, нарисованной грудью, а также процедуры ботокса и эпиляции. Сам экс-президент иронично назвал приговор «сюрпризом». «Дело пиджаков» стало третьим разбирательством, которое закончилось для политика приговором.

В отношении Саакашвили продолжаются разбирательства о превышении должностных полномочий при разгоне митинга оппозиции в 2007 году и вторжении спецназа в офисы телекомпании Imedi, а также о незаконном пересечении границы. Последнее завели из-за задержания Саакашвили в Тбилиси 1 октября 2021 года: он вернулся с Украины на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию.

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