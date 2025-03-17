Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тюремный срок Саакашвили продлили до 2034 года после нового приговора

Суд приговорил Саакашвили к 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы
close
РИА Новости

Суд в Грузии приговорил бывшего президента Михаила Саакашвили еще к 4,5 года лишения свободы по делу о незаконном пересечении границы. Об этом сообщает телекомпания «Пирвели».

Приговор озвучил судья Михаил Джинджолия. Оглашение вердикта вызвало ажиотаж в зале заседаний. Судебные приставы были вынуждены удалить из зала сторонников экс-президента. Сам Саакашвили на заседании не присутствовал.

12 марта Тбилисский суд приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о растрате более $3,2 млн бюджетных средств. Обвинения экс-главе страны предъявили еще в 2014 году. По версии Генеральной прокуратуры Грузии, Саакашвили потратил бюджетные деньги на услуги повара, аренду яхты и автомобилей, покупку пиджаков, пальто, часов и картины, нарисованной грудью, а также процедуры ботокса и эпиляции. Сам экс-президент иронично назвал приговор «сюрпризом». «Дело пиджаков» стало третьим разбирательством, которое закончилось для политика приговором.

В отношении Саакашвили продолжаются разбирательства о превышении должностных полномочий при разгоне митинга оппозиции в 2007 году и вторжении спецназа в офисы телекомпании Imedi, а также о незаконном пересечении границы. Последнее завели из-за задержания Саакашвили в Тбилиси 1 октября 2021 года: он вернулся с Украины на пароме, спрятавшись в грузовике, который перевозил молочную продукцию.

Ранее Канделаки рассказала о плевке в лицо Саакашвили.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами