Экс-глава МИД Украины оценил вероятность завершения конфликта к июню

Экс-глава МИД Украины Климкин: дедлайн о мире к июню не критичен для Трампа
Efrem Lukatsky/AP

Установленный администрацией президента США дедлайн о завершении конфликта России и Украины к июню не критичен для Дональда Трампа. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, чьи слова приводит УНИАН.

По его словам, на фоне промежуточных выборов в Соединенных Штатах установленный дедлайн вполне логичен, поскольку в случае успеха Трампу можно будет в активной фазе избирательной кампании «продемонстрировать большой успех».

«Является ли эта привязка критической для Трампа как для президента и как для человека, который хочет выиграть выборы? Я этого сейчас не чувствую. Важная, но не критическая», — сказал Климкин.

Экс-глава МИД Украины не исключил, что к этому сроку может быть установлено прекращение огня, а не полное завершение конфликта с мирным соглашением.

До этого Владимир Зеленский сообщил, что США хотят завершить конфликт в стране до июня. Украинский президент не исключил, что американцы будут оказывать давление на стороны конфликта, чтобы успеть решить вопрос к этому сроку. Он добавил, что Соединенные Штаты предложили провести новый раунд трехсторонних переговоров через неделю. По его словам, в ходе переговоров в Абу-Даби военные Украины, России и США обсудили технические аспекты возможного мониторинга прекращения огня в случае политического решения о завершении войны, в частности с участием американской стороны.

Ранее политолог объяснил, почему США не идут на достигнутые в Анкоридже договоренности.
 
