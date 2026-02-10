Размер шрифта
Военный эксперт: Москва не верит в переговры по Украине, но ведет их не просто так

Военэксперт Киселев: РФ параллельно с переговорами ведет наступление на фронте
Александр Кряжев/РИА Новости

Военный эксперт Виталий Киселев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал второй раунд переговоров России, Украины и США, завершившийся в Абу-Даби 5 февраля, и последовавшее за ним покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева.

Специалист считает, что Киев устраивает покушения, поскольку ему нечего предложить за столом переговоров. Москва же, по его словам, не верит в диалог, но ведет его не просто так.

«Переговоры для них [для Киева] — капитуляция, отсроченная во времени. Наши действия — это и есть создание тех самых будущих условий. Мы не ждем. Мы методично, день за днем, улучшаем тактическое положение, занимаем более выгодные рубежи («Запад», «Центр», «Юг»), продвигаемся вглубь обороны («Восток») и наносим поражение не только живой силе, но и критической инфраструктуре», — подчеркнул Киселев.

Второй раунд переговоров прошел в Абу-Даби 4 и 5 февраля. До его начала Белый дом подтвердил участие спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера во встрече. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский лидер готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

Утром 6 февраля на Алексеева было совершено покушение в его доме на Волоколамском шоссе. Злоумышленник выстрелил в офицера не менее трех раз и скрылся. Пострадавшего госпитализировали, 7 февраля он пришел в сознание.

Ранее Лавров рассказал о контактах Европы с Россией по Украине.
 
