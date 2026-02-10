Размер шрифта
В Австрии назвали условие завершения российско-украинского конфликта

Штокер: для завершения украинского конфликта нужны каналы переговоров с РФ
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что для завершения российско-украиснкого конфликта нужны каналы переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наряду с перспективой финансирования Украины необходимо выработать и перспективу прекращения этой войны. Для этого нужны каналы для переговоров, в том числе и с Россией. Это означает, что Европа тоже должна разработать собственное видение того, как эта война может быть завершена с европейской точки зрения», — отметил Штокер.

Он напомнил, что Австрия занимает нейтральную позицию, поэтому готова внести вклад в достижение завершения конфликта «только в рамках своего нейтралитета».

До этого данные опроса, проведенного газетой Heute, показали, что больше половины жителей Австрии выступили против дополнительной финансовой помощи Украине.

58% опрошенных выступают против и считают, что эти средства лучше использовать внутри страны. Лишь 30% респондентов высказались в поддержку выделения средств. Остальные с позицией не определились.

27 января Штокер говорил, что Вена выделит Киеву дополнительную помощь в размере €3 миллионов.

Ранее Виктор Орбан высмеял Евросоюз из-за отношения к Украине кадром золотой кредитки.
 
