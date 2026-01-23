Размер шрифта
Орбан высмеял Евросоюз из-за отношения к Украине кадром золотой кредитки

Премьер Орбан: пока Зеленский едет на лошади задом наперед, ЕС раскошеливается
orbanviktor/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан иронично отреагировал на готовность Евросоюза выполнять все требования Украины, опубликовав изображение золотой кредитной карты на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Орбан напомнил, что накануне глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила дорожную карту развития Украины, где приняла все требования Киева. Ему будет выделено $800 млрд до 2040 года, а также гарантируется ускоренное вступление в Евросоюз.

«Вот до чего мы дошли. В то время как <...> Зеленский едет на лошади задом наперед, Брюссель готов беспрекословно раскошеливаться, как вышколенный офицер», — написал премьер Венгрии.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что некий Виктор, который «живет за счет Европы» и в то же время пытается «продавать европейские интересы», заслуживает подзатыльника. Президент добавил, что если Виктор комфортно чувствует себя в России, то это не значит, что нужно позволить «столицам в Европе превратиться в маленькие подобия Москвы».

В ответ на это Орбан заявил, что не сможет прийти к взаимопониманию с Зеленским. Это связано с тем, что он считает себя «свободным человеком, служащим венгерскому народу», а украинского лидера — «человеком, находящимся в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не хочет положить конец» конфликту.

Ранее Маск пошутил над «Советом мира» Трампа.

