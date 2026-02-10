Лавров заверил, что РФ не хочет эскалации ситуации по истечении ДСНВ

Лавров: РФ не стремится к эскалации ситуации по истечении ДСНВ

Россия не планирует первой делать шаги к эскалации в сфере контроля над вооружениями после прекращения действия Договора о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет «Интерфакс».

«Будем очень внимательно следить за тем, как теперь, после формального отсутствия каких-либо ограничителей, будет действовать американская сторона», — сказал министр.

До этого азета The Financial Times написала, что президент США Дональд Трамп намерен сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и включить в переговоры Китай. А вице-президент Джей Ди Вэнс заверил, что США будут работать с Россией и Китаем по вопросам сокращения ядерного оружия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва оценивает истечение срока действия ДСНВ негативно и заверил, что РФ сохранит ответственный подход к вопросу ядерных вооружений.

Ранее в США заговорили о ядерной войне после истечения срока действия ДСНВ.