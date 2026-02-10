Макрон заявил, что Европа должна сесть за стол переговоров для достижения мира на Украине

Макрон заявил, что не доверит даже США защиту интересов Европы на переговорах

Европа должна сесть за стол переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта для защиты своих интересов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью европейским изданиям, в том числе газете El Pais.

«Хочу, чтобы Европа села за стол переговоров для скорейшего мира, ...потому что мы должны защищать европейские интересы. И это я не доверю никому, даже США», — сказал Макрон.

На прошлой неделе сообщалось, что советник президента Франции Эммануэль Бонн «незаметно» посетил Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в ОАЭ. Французские СМИ писали, что он встречался с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. ТАСС сообщил, что Макрон планирует позвонить Путину и «нацелен на результат». Тем временем Латвия и Эстония поддержали идею о возобновлении контактов с Кремлем и назначении для этого специального европейского посланника. В МИД России считают, что Европа хочет сохранить «место за столом» переговоров.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит план по частичному членству Украины в блоке.