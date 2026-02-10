Размер шрифта
Макрон заявил, что Европа должна сесть за стол переговоров для достижения мира на Украине

Макрон заявил, что не доверит даже США защиту интересов Европы на переговорах
Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европа должна сесть за стол переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта для защиты своих интересов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью европейским изданиям, в том числе газете El Pais.

«Хочу, чтобы Европа села за стол переговоров для скорейшего мира, ...потому что мы должны защищать европейские интересы. И это я не доверю никому, даже США», — сказал Макрон.

На прошлой неделе сообщалось, что советник президента Франции Эммануэль Бонн «незаметно» посетил Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в ОАЭ. Французские СМИ писали, что он встречался с помощником российского лидера Юрием Ушаковым. ТАСС сообщил, что Макрон планирует позвонить Путину и «нацелен на результат». Тем временем Латвия и Эстония поддержали идею о возобновлении контактов с Кремлем и назначении для этого специального европейского посланника. В МИД России считают, что Европа хочет сохранить «место за столом» переговоров.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит план по частичному членству Украины в блоке.
 
