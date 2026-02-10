Путин обратился к сотрудникам МИД РФ, отмечающим профессиональный праздник

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником. Телеграмма главы государства, адресованная сотрудникам министерства иностранных дел, опубликована на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Примите сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника — Дня дипломатического работника. В истории министерства иностранных дел России немало славных страниц. Наши дипломаты во все времена достойно и с честью служили Отечеству, проявляя подлинный патриотизм, верность долгу, гражданское мужество и высокий профессионализм», — отметил лидер страны.

Он обратил внимание, что сейчас в мире нарастает турбулентность, в целом ряде регионов сложилась напряженная и взрывоопасная ситуация. На этом фоне стала востребована конструктивная и консолидирующая роль российской дипломатии.

По словам Путина, сотрудникам МИД необходимо последовательно и с полной отдачей использовать появляющиеся возможности и внешнеполитические инструменты для обеспечения национальной безопасности РФ. Кроме того, специалисты должны отстаивать законные интересы страны и способствовать созданию благоприятных условий для ее развития.

10 февраля посол России в США Александр Дарчиев выступил на торжественном мероприятии по случаю Дня дипломатического работника. Он отметил, что история двусторонних отношений Москвы и Вашингтона является образцом дипломатического искусства, и призвал сделать их «снова великими».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров записал видеообращение по случаю Дня дипломатического работника.