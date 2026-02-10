Размер шрифта
Лавров рассказал о создании в Евразии архитектуры безопасности

Лавров: Россия работает над созданием архитектуры равной безопасности в Евразии
Российская Федерация по инициативе президента Владимира Путина работает над созданием в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении по случаю Дня дипломатического работника.

Дипломат напомнил, что Россия желает достичь честного международного сотрудничества, основанного на принципах взаимопонимания, доверия и добрососедства.

Особое значение в этой связи, по словам главы МИД, Россия придает заключению и реализации двусторонних договоренностей, в частности, договорам о гарантиях безопасности с Белоруссией и всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР и Ираном.

В январе Лавров заявлял, что евразийским странам нужно самим определять будущее континента, без вмешательства извне. Такое заявление дипломат сделал в связи с началом председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее Лавров заявил, что НАТО, ЕС и ОБСЕ утратили изначальный смысл существования и нарушают собственные принципы.
 
