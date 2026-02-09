Размер шрифта
На Западе заявили, что Украина утратила способность пополнять ряды ВСУ

Wirtualna Polska: Украина утратила способность пополнять ряды ВСУ
Kuba Stezycki/Reuters

Украинская мобилизационная система вошла в фазу окончательного коллапса. Об этом пишет польское издание Wirtualna Polska.

Обозреватель Славек Загурский отметил, что многие призывники исчезли из поля зрения государства. Автор отметил, что около 200 тысяч украинских военнослужащих фактически дезертировали.

«Они не обновляют данные, не получают повестки, не появляются в офисах. Это жизнь вполсилы, в серой зоне, без нормальной работы, без планов на будущее, без чувства безопасности», — написал он.

При этом репрессивные меры властей лишь усиливают сопротивление населения, отмечает автор. Граждане пользуются тем, что в стране высокий уровень коррупции, что позволяет им покупать фиктивные справки и избегать службы в армии.

До этого агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что большинство офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проходили подготовку в Великобритании, дезертируют перед отправкой в республику.

Ранее в России назвали число дезертиров в ВСУ.
 
