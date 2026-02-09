Размер шрифта
Шольц рассказал, как США помешали Ирану стать «успешной западной страной»

Шольц: проблемы с Ираном возникли из-за устроенного Британией и США переворота
Johanna Geron/Reuters

Иран стал бы «успешной западной страной», если бы не действия США и Великобритании. Об этом заявил бывший канцлер Германии Олаф Шольц, передает Clash Report.

По словам политика, вся дилемма вокруг Ирана возникла из-за того, что американцы и британцы в свое время свергли в республике демократическое правительство и поставили руководить государством диктатора — шаха. Тот позже был свергнут нынешними правителями, «установившими жесткую диктатуру».

«Если бы из-за нефтяных интересов не свергли демократическое правительство Ирана, он сегодня был бы очень успешной западной страной», — считает Шольц.

В начале февраля Reuters со ссылкой на действующих и бывших иранских чиновников сообщило, что руководители Ирана все больше опасаются свержения в результате протестов, которые могут возобновиться в случае ударов США по республике. Как утверждается, верховному лидеру Али Хаменеи доложили, что недовольство иранских граждан жестокостью, с которой были подавлены январские протесты, достигло такого апогея, что страх перестал быть сдерживающим фактором для людей.

Ранее сын свергнутого шаха представил программу реформ Ирана.
 
