В МИД заявили, что Британия продолжит конфронтацию с Россией

Гусаров: конфронтация с РФ стала главной конструкцией идеологии в Британии
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Конфронтация с Российской Федерацией стала одной из главных конструкций государственной идеологии в Великобритании. Об этом заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, у России нет иллюзий относительно того, что Лондон в ближайшее время откажется от такой политики.

Дипломат выразил уверенность в том, что Британия управляет конфликтом на Украине посредством «марионеточного, заточенного на уничтожение всего русского режим в Киеве». Гусаров назвал это механизмом политического выживания.

До этого посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва имеет полное право рассматривать Лондон как фактического участника украинского конфликта. Дипломат отметил, что Соединенное королевство оказывает Украине финансовую и военную помощь. Также оно политически направляет Киев, делится разведывательными данными и тренирует украинских бойцов.

Ранее в Госдуме оценили намерение Британии продать нефть с захваченных танкеров.
 
