Посол заявил, что Швеция не ответила на вопросы РФ после задержания судна Adler

Стокгольм, несмотря на запрос со стороны Москвы, не разъяснил действия шведских служб при задержании российского судна Adler. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил посол РФ в Швеции Сергей Беляев.

Он рассказал, что ситуация с задержанием сухогруза вызвала большое количество вопросов.

«[Эти вопросы] Стокгольм так и оставил без ответа», — подчеркнул дипломат.

По его словам, шведские СМИ писали, что формальным основанием для задержания судна послужило внесение его владельцев в антироссийский санкционный список Европейского союза.

Беляев обратил внимание, что в 1857 году был подписан Копенгагенский трактат, в соответствии с которым Швеция обязана обеспечивать мирный проход кораблей через пролив. Кроме того, со Стокгольмом было согласовано право судов в случае аварии зайти в один из шведских портов, чтобы устранить неисправность.

«При этом таможня и береговая служба Швеции могут провести досмотр, если у них есть обоснованные подозрения, что проход не является мирным», — отметил посол.

Он добавил, что власти королевства не могут препятствовать мирному проходу кораблей через пролив. Но в случае с задержанием Adler имел место дискриминационный подход, так как инцидент произошел именно из-за российского происхождения судна.

21 декабря 2025 года телеканал SVT сообщил, что российский контейнеровоз Adler подал сигнал бедствия и встал на якорь у берегов шведского Хёганеса из-за поломки в машинном отделении. После этого на борт поднялись сотрудники правоохранительных органов королевства. Сухогруз был досмотрен таможенной службой, полицией безопасности, береговой охраной и оперативным полицейским управлением. На следующий день судну разрешили покинуть территориальные воды Швеции.

Ранее в МИД РФ осудили задержание судна Adler.