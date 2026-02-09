Размер шрифта
Посол заявил, что Швеция не ответила на вопросы РФ после задержания судна Adler

Посол Беляев: Швеция не разъяснила действия при задержании сухогруза Adler
Стокгольм, несмотря на запрос со стороны Москвы, не разъяснил действия шведских служб при задержании российского судна Adler. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил посол РФ в Швеции Сергей Беляев.

Он рассказал, что ситуация с задержанием сухогруза вызвала большое количество вопросов.

«[Эти вопросы] Стокгольм так и оставил без ответа», — подчеркнул дипломат.

По его словам, шведские СМИ писали, что формальным основанием для задержания судна послужило внесение его владельцев в антироссийский санкционный список Европейского союза.

Беляев обратил внимание, что в 1857 году был подписан Копенгагенский трактат, в соответствии с которым Швеция обязана обеспечивать мирный проход кораблей через пролив. Кроме того, со Стокгольмом было согласовано право судов в случае аварии зайти в один из шведских портов, чтобы устранить неисправность.

«При этом таможня и береговая служба Швеции могут провести досмотр, если у них есть обоснованные подозрения, что проход не является мирным», — отметил посол.

Он добавил, что власти королевства не могут препятствовать мирному проходу кораблей через пролив. Но в случае с задержанием Adler имел место дискриминационный подход, так как инцидент произошел именно из-за российского происхождения судна.

21 декабря 2025 года телеканал SVT сообщил, что российский контейнеровоз Adler подал сигнал бедствия и встал на якорь у берегов шведского Хёганеса из-за поломки в машинном отделении. После этого на борт поднялись сотрудники правоохранительных органов королевства. Сухогруз был досмотрен таможенной службой, полицией безопасности, береговой охраной и оперативным полицейским управлением. На следующий день судну разрешили покинуть территориальные воды Швеции.

Ранее в МИД РФ осудили задержание судна Adler.
 
