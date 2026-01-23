На Украине расхотели видеть европейские войска в стране

На Украине изменили мнение по поводу размещения европейского военного контингента на территории страны. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в офисе украинского лидера.

По информации издания, в частных беседах некоторые украинские официальные лица отвергают помощь европейских стран, заявляя, что у них нет опыта ведения боевых действий в условиях современной войны, где используются новые технологии, например, беспилотники.

В офисе президента Украины считают, что для обеспечения безопасности страны необходимо развивать собственные войска, а не пользоваться помощью зарубежных союзников.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским и представители американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По итогам встречи Зеленский с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном подписали декларацию о развертывании на Украине многонациональных сил после завершения конфликта.

По данным газеты The Times, в рамках этого соглашения Британия и Франция планируют отправить на Украину до 15 тысяч военных в случае достижения мирного договора с РФ. По информации журналистов, это значительно меньше, чем предполагалось изначально.

Ранее в Госдуме предупредили о последствиях отправки европейских войск на Украину.