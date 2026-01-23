Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

На Украине расхотели видеть европейские войска в стране

NYT: на Украине заявили о неэффективности европейских военных контингентов
Sergei Grits/AP

На Украине изменили мнение по поводу размещения европейского военного контингента на территории страны. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в офисе украинского лидера.

По информации издания, в частных беседах некоторые украинские официальные лица отвергают помощь европейских стран, заявляя, что у них нет опыта ведения боевых действий в условиях современной войны, где используются новые технологии, например, беспилотники.

В офисе президента Украины считают, что для обеспечения безопасности страны необходимо развивать собственные войска, а не пользоваться помощью зарубежных союзников.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также делегация Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским и представители американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По итогам встречи Зеленский с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном подписали декларацию о развертывании на Украине многонациональных сил после завершения конфликта.

По данным газеты The Times, в рамках этого соглашения Британия и Франция планируют отправить на Украину до 15 тысяч военных в случае достижения мирного договора с РФ. По информации журналистов, это значительно меньше, чем предполагалось изначально.

Ранее в Госдуме предупредили о последствиях отправки европейских войск на Украину.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27689551_rnd_9",
    "video_id": "record::1611df88-e03a-4731-ac82-7822b2d34b66"
}
 
Теперь вы знаете
Инвестиции или очередная МММ? 7 признаков финансовой пирамиды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+