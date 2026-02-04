Заявление генсека НАТО Марка Рютте об отправке западных войск на Украину сразу после подписания мирного договора станут «приговором» этим самым соглашениям. Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье для сайта «Смотрим.ру».

«Заявление Рютте о том, что войска НАТО будут находиться на Украине после мирного соглашения, означает приговор этим соглашениям», — заявил он.

По его словам, при таких условиях мирная сделка не будет достигнута, поскольку размещение войск стран НАТО на территории Украины «недопустимо», так как противоречит интересам безопасности РФ.

«Рютте озвучил формулу «Ни мира, ни войны», что означает хаос, который ничем хорошим не закончится», — указал Медведчук.

До этого похожим образом на слова Рютте об иностранных войсках на Украине отреагировал военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный. Он считает, что подобные заявления сводят весь переговорный процесс к нулю. Военкор подчеркнул, что присутствие иностранных войск на сопредельной для России территории «неприемлемо». По словам Поддубного, подобными заявлениями Рютте и партнеры Киева «не оставляют выбора ни нам, ни Украине».

3 февраля Рютте, выступая в Верховной раде, заявил, что как только будет заключено мирное соглашение, на Украине появятся западные вооруженные силы.

Ранее политолог объяснил, почему НАТО неспособно противостоять России.