На денацификацию Украины отвели десятилетия

Историк Мягков отвел десятилетия на полную денацификацию Украины
true
true
true
close
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Процесс денацификации Украины займет десятилетия, России нужно быть готовой и не пугаться этого. Такое мнение в интервью РИА Новости заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

По его словам, в разных районах ситуация будет складываться по-разному, поскольку «Западная Украина – это одно, а Центральная Украина – это другое». Эксперт подчеркнул, что процесс будет «достаточно длительным», «по крайней мере, десятилетия».

«Мы к этому должны быть готовы, но не пугаться этого, нет. Потому что сразу, когда мы начнем эту работу, уже возникнет значительный слой людей, которые нас поддержат. Они и сейчас нас поддержат. Они ждут нас, потому что они сами устали в этом ужасе жить», — заявил Мягков.

До этого политолог Мирослав Руденко заявил, что денацификация Украины не случится по щелчку пальцев, потребуются десятки лет, потому что работа с сознанием людей начинается с детства. По его словам, если Запад сохранит влияние на Украину, то это будет формальная денацификация, как было в Германии после Великой Отечественной войны. Денацификация Украины потребует многолетней или десятилетней работы с сознанием людей.

Ранее Путин объяснил выбор момента для начала СВО.

