В Госдуме выразили уверенность, что инфляция в 2026 году составит 4-5%

Депутат ГД Топилин: инфляция в РФ достигнет уровня 4-5% в 2026 году

Уровень инфляции в России в 2026 году составит 4-5%. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

«Ключевая ставка в том виде, что она сейчас есть, в том размере, что сейчас она есть, обеспечивает другую, наверное, даже более важную историю для инвестиций — это снижение инфляции. <...> Я уверен, что мы этой цели достигнем: инфляции между 4 и 5 % в ближайшее время», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что нормальный уровень инфляции является обязательным условием для роста инвестиций.

Как сообщает Росстат, инфляция в России в прошлом году составила 5,59%.

В ведомстве уточнили, что цены на продовольственные товары в годовом выражении выросли на 5,24%, непродовольственные подорожали на 2,99%, а стоимость услуг увеличилась на 9,3%.

