Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине

В Госдуме выразили уверенность, что инфляция в 2026 году составит 4-5%

Депутат ГД Топилин: инфляция в РФ достигнет уровня 4-5% в 2026 году
Владимир Федоренко/РИА Новости

Уровень инфляции в России в 2026 году составит 4-5%. Такое мнение в интервью Дума ТВ высказал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

«Ключевая ставка в том виде, что она сейчас есть, в том размере, что сейчас она есть, обеспечивает другую, наверное, даже более важную историю для инвестиций — это снижение инфляции. <...> Я уверен, что мы этой цели достигнем: инфляции между 4 и 5 % в ближайшее время», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что нормальный уровень инфляции является обязательным условием для роста инвестиций.

Как сообщает Росстат, инфляция в России в прошлом году составила 5,59%.

В ведомстве уточнили, что цены на продовольственные товары в годовом выражении выросли на 5,24%, непродовольственные подорожали на 2,99%, а стоимость услуг увеличилась на 9,3%.

Ранее в России оценили вероятность рецессии в 2026 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27658681_rnd_8",
    "video_id": "record::37aec65a-caae-44d2-b21e-f86c4837755f"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+