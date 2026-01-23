Размер шрифта
Европа «бесчисленные часы» убеждала Трампа отправить войска на Украину

Politico: лидеры ЕС потратили часы убеждая Трампа отправить войска на Украину
The White House

Европейские политики потратили бесчисленное количество времени в попытках убедить президента США Дональда Трампа направить американских военных на Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Когда речь заходит об Украине, европейские лидеры, такие как Макрон, Фридрих Мерц и Кир Стармер, тратят бесчисленные часы на то, чтобы убедить Трампа и его команду в том, что предоставление Киеву американского военного компонента в качестве гарантии безопасности — единственный способ удержать Россию от новых атак в будущем», — говорится в тексте.

Politico отмечает, что европейцы задаются вопросом, чего на самом деле стоят гарантии безопасности, поскольку администрация президента Дональда Трампа показала себя «ненадежным союзником» для континента.

По оценке авторов, перед ЕС стоят две задачи – сосредоточиться на вопросе Гренландии и Украины, а также «разработать стратегию для жизни в совершенно ином мире».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после установления перемирия на территории страны должны быть размещены военные контингенты европейских государств.

Ранее в Кремле высказались относительно достижения целей СВО на поле боя.

