Украина предлагает эксплуатировать ЗАЭС с США в формате «50 на 50»

Пункт мирного плана по урегулированию конфликта на Украине является одним из самых сложных, компромисса по нему найти не удается. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, чьи слова приводит «РБК-Украина».

Так, США предлагают совместное управление между Украиной, США и Россией, где главным менеджером выступает Вашингтон. В то же время Киев предлагает Соединенным Штатам свой «компромиссный вариант»: эксплуатацию 50 на 50, где Украина распоряжается своей частью самостоятельно.

При этом Зеленский заявил о необходимости демилитаризовать территорию ЗАЭС, а также Энергодар и Каховскую ГЭС. По его словам, об этом вопросе было «часов 15 разговоров», и все это «очень сложные вещи».

«Россияне считают, что они все равно сделают так, что ЗАЭС будет эксплуатироваться ими. Они будут привязывать работу этой станции к гуманитарному аспекту. Они будут говорить, что давайте восстановим дамбу, давайте мы запустим электричество. И поэтому партнеры говорят, что хотят совместный механизм управления», — сказал он.

23 декабря Зеленский во время общения с журналистами раскрыл содержание пунктов из предполагаемого мирного плана, который обсуждается Европой, Украиной, США и Россией.

Ранее в Госдуме отреагировали на озвученный Зеленским мирный план из 20 пунктов.