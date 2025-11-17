Президент США Дональд Трамп может инициировать уголовное дело против экс-главы Белого дома Барака Обамы – он уже предпринимал такие действия в отношении своих оппонентов. Однако вряд ли это приведет к заключению в тюрьму – никаких доказательств и факторов в пользу правдивости его претензий нет, поэтому соответствующие прогнозы звучат как минимум странно, заявил НСН научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

Эксперт напомнил, что Трамп в целом относится негативно ко всем демократам и «мстит им за былые обиды». Что касается Обамы, то это для него основной противник, который, по сути, остается неформальным лидером штаба демократов. Однако попытки его преследования вряд ли увенчаются для действующего американского лидера успехом, считает Кошкин.

«Я сомневаюсь, что Обаму заключат под стражу. Американская политика не так работает, — подчеркнул он. — В США работает система сдерживания и противовесов. Трампу непросто будет посадить Обаму, но он может запустить какое-то уголовное дело».

Аналогичные действия политик уже предпринимал в отношении экс-главы ФБР Джеймса Коми и бывшего соратника по нацбезопасности Джона Болтона, напомнил специалист. Что касается прогнозов о том, что риск Обамы оказаться в тюрьме весьма высок, то такие высказывания, по мнению эксперта, выглядят странно и больше похожи на спекуляции.

«Все президенты США не без греха, у каждого были свои ошибки, но не такого уровня, чтобы заключать их под стражу. Это нереализуемый сценарий», — заключил Кошкин.

Напомним, о высоком риске Обамы оказаться за решеткой по делу об измене и попытке госпереворота заявил председатель комиссии Совфеда России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он назвал экс-главу Белого дома «самовлюбленным нарциссом, манипулятором и демагогом» и подчеркнул, что тот реально рискует оказаться за тюремной решеткой.

Так сенатор прокомментировал сообщения о том, что публикации рассекреченных писем глав разведывательных ведомств США во времена Барака Обамы. Их содержание подтверждает заведомо ложный характер информации о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Опубликовала письма в соцсетях директор Нацразведки США Тулси Габбард. Она подчеркнула, что в них, в частности, содержится требование директора Нацразведки Джеймса Клэппера от разведсообщества следовать спекуляциям о якобы вмешательстве России.

