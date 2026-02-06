«Ради реванша»: эксперт о гарантиях безопасности для Одессы

Военный эксперт Алексей Анпилогов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал намерение Украины получить гарантии безопасности для Одессы. По его словам, это обусловлено тем, что город имеет стратегическое значение для Киева как ключевой экономический узел и хаб для военных поставок.

«Другими словами, этот регион — во-первых, фактически ворота в прошлом Советского Союза, а сейчас Украины в южные моря через проливы Босфор и Дарданеллы, а во-вторых, связь через Дунай по внутренним речным маршрутам с континентальной Европой», — пояснил Анпилогов.

Он также допустил, что Киев захочет взять в будущем реванш, подразумевающий удары по Крыму и по югу Херсонской области. По мнению эксперта, без Одессы этот замысел крайне трудно осуществить.

Как сообщает источник ТАСС, Украина в ходе переговоров рассчитывает получить гарантии безопасности для Одессы в рамках соглашения об урегулировании конфликта. Он утверждает, что украинская сторона считает данный пункт критически важным.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков. Соединенные Штаты представляли специальный посланник президента Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер — зять президента США. Киев отправил в ОАЭ руководителя офиса президента Кирилла Буданова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова и других официальных лиц.

Сторонам удалось договориться об обмене военнопленными, они также обсудили вопрос территорий и механизм прекращения огня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

