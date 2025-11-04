В Еврокомиссии отчитались о состоянии переговоров о членстве Турции в ЕС

ЕК: переговоры о членстве Турции в ЕС попали в тупик из-за проблем с демократией

Еврокомиссия (ЕК) сомневается в приверженности Турции к демократическим ценностям, в связи с чем переговоры о ее членстве в Евросоюзе (ЕС) находятся в тупике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчет комиссии по Турции за 2025 год.

Там отметили, что обеспокоенность комиссии вызывает число судебных исков и арестов в отношении оппозиции.

«Проблема ухудшения демократических стандартов, независимости судебной системы и соблюдения основных прав до сих пор не решена. Переговоры о вступлении Турции в ЕС остаются в тупике с 2018 года», — говорится в документе.

До этого замглавы турецкого МИД Фарук Каймакчи выразил надежду, что ЕС не будет злоупотреблять правом вето в процессе вступления Турции в него, «основанным на узколобых, максималистских национальных интересах».

По словам дипломата, чем сильнее перспектива вступления Турции в Европейский союз, тем быстрее и масштабнее будут проводиться реформы и процесс приведения турецкого законодательства в соответствие с европейскими стандартами, как это было в 1999–2006 годах.

Турция подписала соглашение об ассоциации с Европейским союзом (тогда — Европейским экономическим сообществом) в 1963 году и подала официальную заявку на членство в 1987-м году. Переговоры о вступлении республики в сообщество начались лишь в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за политических разногласий.

Ранее на Западе составили рейтинг оценок усилий стран по вступлению в Евросоюз.