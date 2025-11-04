В Турции высказались о вступлении страны в Евросоюз

Турция рассчитывает, что Европейский союз (ЕС) не будет злоупотреблять правом вето в процессе ее вступления в Европейский союз. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Турции, директор по делам Евросоюза Фарук Каймакчи, передает Politico.

Дипломат подчеркнул, что отношения между Турцией и Евросоюзом, а также процесс вступления должны быть освобождены от злоупотребления правом вето, «основанным на узколобых, максималистских национальных интересах».

По словам Каймакчи, чем сильнее перспектива вступления Турции в Европейский союз, тем быстрее и масштабнее будут проводиться реформы и процесс приведения турецкого законодательства в соответствие с европейскими стандартами, как это было в 1999–2006 годах.

Представитель МИД Турции выразил уверенность в том, что вступление страны в ЕС усилит объединение и поможет ему стать подлинно глобальным игроком.

Турция подписала соглашение об ассоциации с Европейским союзом (тогда — Европейским экономическим сообществом) в 1963 году и подала официальную заявку на членство в 1987-м году. Переговоры о вступлении республики в сообщество начались лишь в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за политических разногласий.

