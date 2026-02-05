Иран и США на переговорах сосредоточатся на ядерном досье

РИА: Иран и США на переговорах в Омане сосредоточатся на ядерном досье

Переговоры Ирана и США в Омане будут сосредоточены на иранском ядерном досье. Об этом РИА Новости рассказал иранский источник.

«Переговоры в Омане будут сосредоточены на ядерном досье и будут проводиться между Ираном и США. Ожидается, что Аббас Арагчи будет главой иранской команды, господин Уиткофф — американской», — сказал собеседник агентства.

Переговоры Ирана и США по ядерной тематике пройдут 6 февраля в Омане. Формат будет похож на прежний — при посредничестве оманской стороны. Иран представит министр иностранных дел Аббас Арагчи, США — спецпосланник президента Стив Уиткофф.

3 февраля советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил о готовности Тегерана пойти на деэскалацию в ядерной сфере в обмен на ответные шаги со стороны США. По его словам, Иран рассматривает возможность снижения уровня обогащения урана с текущих 60% до 20%, если Вашингтон проявит готовность к компромиссу.

Ранее сообщалось, что западные спецслужбы не нашли доказательств создания Ираном ядерного оружия.