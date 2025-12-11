Число британских военных на Украине «ненамного превышает» 100 человек. Об этом сообщает издание The Guardian.

«Великобритания неохотно признает присутствие своих военнослужащих на Украине. Их число, как считается, ненамного превышает 100 человек», — отмечает издание.

The Guardian добавляет, что в 2023 году утекшие данные сообщали о нахождении на Украине 50 военных из британского спецназа, также имелись упоминания о присутствии на территории страны британских элитных сил.

Всего с начала украинского конфликта в 2022 году потери Британии на Украине составляют более 40 человек, пишет газета. 10 декабря министерство обороны Великобритании опубликовало некролог, посвященный 28-летнему Джорджу Хули из парашютно-десантного полка.

Сейчас Британия «тесно сотрудничает» с Украиной в сфере подготовки солдат, медпомощи и разработке вооружений, напоминает издание. Также в сентябре 2025 года было объявлено о совместном плане по разработке и производству беспилотников.

При этом The Guardian отмечает, что Британия вместе с Францией и другими государствами из так называемой «Коалиции желающих» намерены развернуть войска на Украине после прекращения огня. Они уверены, что военные на Украине станут «стабилизирующей силой». При этом текущий мирный план Трампа развертывания иностранных войск на территории Украины не предполагает.

11 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил о том, что в боевых действиях на стороне ВСУ против России участвует около сотни британских военных.

Ранее британец Эйден Миннис призвал осудить воюющих за ВСУ соотечественников.