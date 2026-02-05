Размер шрифта
СМИ утверждают, что США и Россия якобы близки к продлению ДСНВ

Axios: США и Россия близки к достижению договоренностей о продлении ДСНВ
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Соединенные Штаты и Россия якобы близки к достижению договоренностей по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения 5 февраля. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По их информации, сейчас проект плана требует одобрения президентов двух стран – Владимира Путина и Дональда Трампа. Другой собеседник заявил, что переговоры велись последние 24 часа в Абу-Даби, но окончательного решения достигнуто не было.

Портал пишет, что посланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обсуждали параметры соглашения с российскими представителями в ОАЭ. Речь идет о возможности продлении шести положений договора на срок до шести месяцев, однако неясно, будет ли это оформлено юридически, говорится в тексте.

«Мы договорились с Россией действовать добросовестно и начать обсуждение способов обновления [ДСНВ]», — заявил американский чиновник.

5 февраля истек Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) между Россией и США. В российском МИД отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений. В сентябре 2025-го РФ предложила, чтобы стороны ДСНВ добровольно ограничили количество вооружений, согласно заложенным в договоре «потолкам», но США не отреагировали на эту инициативу.

Ранее в Кремле прокомментировали окончание действия ДСНВ.
 
