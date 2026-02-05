Размер шрифта
На Украине поспорили из-за будущего мирного договора с Россией

Депутат Рады Южанина: на Украине спорят, кто должен подписывать соглашение с РФ
Депутаты Верховной рады до сих пор спорят, кто со стороны Украины должен подписывать мирное соглашение с РФ. Об этом заявил депутат Нина Южанина в эфире YouTube-канала «Новини.LIVE».

По ее словам, очередной скандал произошел на недавней панельной дискуссии с главой МИД Украины Андреем Сибигой. У него несколько раз спросили о том, чья подпись должна стоять под документом.

«И когда несколько раз пытались уточнить вопрос — все же по конституции это функция президента — то он не ответил», — отметила Южанина.

4 и 5 февраля в Абу-Даби прошел второй раунд трехсторонних переговоров между делегациями России, США и Украины по урегулированию конфликта. Обе встречи провели в закрытом от СМИ режиме. Сторонам удалось договориться об обмене военнопленными. Кроме того, обсуждался территориальный вопрос и механизм прекращения огня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские переговорщики оперативно передавали информацию главе государства. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф назвал прошедшие переговоры «подробными и продуктивными» и анонсировал их продолжение в ближайшие недели. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры с закрытых для СМИ переговоров по Украине в Абу-Даби.
 
