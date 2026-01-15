Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Военный эксперт объяснил, почему Россия не ликвидирует первых лиц Украины

Военэксперт Шаландин: ликвидация первых лиц Украины не приблизит мир
Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Tsargrad.tv порассуждал о том, почему Россия не спешит с ликвидацией первых лиц Украины. По его словам, такой шаг не приблизит мир.

«За этими людьми стоит еще очень большая пирамида, которая расширяется к низу, к основанию. И устранение одного или двух человек, пусть даже самых первых лиц, не приведет к тому, что проблема будет решена. Проблема не будет решена. На данный момент нас, по большому счету, устраивает [украинский лидер Владимир] Зеленский, даже пускай в нелегитимном варианте его существования во власти», — сказал Шаландин.

Как считает эксперт, нынешняя киевская верхушка вполне прогнозируема, поэтому уничтожать ее нет необходимости.

Известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в начале января привел слова бывшего посла США в СССР Джека Мэтлока, который считает, что неонацисты ликвидируют Зеленского, если он уступит территории.

Мэтлок полагает, что украинский лидер зависит от националистически настроенных кругов, сохраняющих значительное влияние в силовых структурах. Для достижения мирного соглашения, по мнению дипломата, потребовалось бы согласие на территориальные уступки, чего эти группы не допустят.

Ранее Зеленский объявил о начале обсуждения «самых сложных вопросов» по окончанию конфликта.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27627949_rnd_7",
    "video_id": "record::0d75c2a4-f78e-4abb-854a-14abc4d16a4c"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+