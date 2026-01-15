Военный эксперт, ветеран боевых действий, офицер запаса Олег Шаландин в эфире Tsargrad.tv порассуждал о том, почему Россия не спешит с ликвидацией первых лиц Украины. По его словам, такой шаг не приблизит мир.

«За этими людьми стоит еще очень большая пирамида, которая расширяется к низу, к основанию. И устранение одного или двух человек, пусть даже самых первых лиц, не приведет к тому, что проблема будет решена. Проблема не будет решена. На данный момент нас, по большому счету, устраивает [украинский лидер Владимир] Зеленский, даже пускай в нелегитимном варианте его существования во власти», — сказал Шаландин.

Как считает эксперт, нынешняя киевская верхушка вполне прогнозируема, поэтому уничтожать ее нет необходимости.

Известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в начале января привел слова бывшего посла США в СССР Джека Мэтлока, который считает, что неонацисты ликвидируют Зеленского, если он уступит территории.

Мэтлок полагает, что украинский лидер зависит от националистически настроенных кругов, сохраняющих значительное влияние в силовых структурах. Для достижения мирного соглашения, по мнению дипломата, потребовалось бы согласие на территориальные уступки, чего эти группы не допустят.

Ранее Зеленский объявил о начале обсуждения «самых сложных вопросов» по окончанию конфликта.