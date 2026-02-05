Лавров рассказал об удивлении Путина по поводу американских санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT заявил, что США после того, как российская сторона договорилась с американцами об определенных параметрах урегулирования по Украине, ввели новые санкции против России.

По его словам, санкции против российских крупнейших нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть» были введены через две-три недели после встречи в президентов России и США в Анкоридже, на Аляске.

Лавров отметил, что президент РФ Владимир Путин удивился введению санкций.

«Мы расстались в Анкоридже на том, что Россия поддержала предложение Соединенных Штатов о комплексном урегулировании украинского кризиса», — сказал министр.

Дипломат добавил, что после встречи на Аляске российская сторона ожидала, что Вашингтон созовет конференцию по факту достигнутых договоренностей, но вместо нее были введены санкции.

Более того, сегодня одновременно вводятся тарифы против тех стран, которые покупают российские энергоносители, добавил Лавров.

Ранее Россия заявила о приверженности договоренностям, достигнутым с США в Анкоридже при обсуждении украинского кризиса.