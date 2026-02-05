В России указали на важную деталь во втором раунде переговоров в Абу-Даби

Журналист Сергей Латышев в своем материале для Tsargrad.tv прокомментировал стартовавший в Абу-Даби второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Обозреватель обратил внимание, что в составе всех делегаций есть силовики. Это, по его словам, признак предметного разговора.

«В рамках переговоров были созданы две подгруппы (военная и политическая), которые разбирают конкретные вопросы: как разводить войска, как обеспечить контроль за соблюдением мира и так далее. Глобальные политические вопросы будут решаться на более высоком политическом уровне. Это очень хороший знак — обсуждение конкретных технических моментов действительно двигает мирный процесс вперед», — отметил Латышев.

Переговорный процесс, несмотря на препятствия, медленно, но верно движется к миру, добавил он.

Второй раунд переговоров проходит в Абу-Даби в среду и четверг, 4 и 5 февраля. До его начала Белый дом подтвердил участие спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера во встрече. По мнению пресс-секретаря администрации Дональда Трампа, американский лидер готов сделать «невозможное возможным» — добиться урегулирования конфликта на Украине.

В западных СМИ считают, что предстоящие встречи могут быть «более многообещающими» и дать шанс окончить конфликт уже весной. При этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев поменяет подход к переговорам в связи с атаками по энергетической инфраструктуре. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

