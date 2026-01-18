«Отрезвляющий урок»: в Европарламенте заявили о рекордном ухудшении отношений с США

В ЕП заявили, что отношения ЕС с США находятся на самом низком уровне в истории

Отношения Евросоюза с США находятся на рекордно низком уровне за всю историю. Об этом заявила самая крупная партия Европарламента (ЕК) Европейская народная партия, членом которой является нынешняя глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Нынешнее состояние наших трансатлантических связей находится на самом низком уровне за всю историю. Это отрезвляющий урок для Европы», — отмечается в заявлении партии.

18 января журнал Economist написал, что Евросоюз может ликвидировать американские военные базы в Европе, если США захватят Гренландию. По данным издания, в Брюсселе обсуждают возможность использовать угрозы закрытия американских баз в Европе как рычаг политического давления на Вашингтон. В частности, речь идет об авиабазе «Рамштайн» в Германии, потеря которой существенно осложнила бы проецирование военной силы США на Ближний Восток и в Африку. В материале также отмечается, что Евросоюз не исключает применения жестких экономических мер, в том числе в отношении крупных американских технологических компаний.

17 января министр обороны Бельгии Тео Франкен признал, что Евросоюз не способен одержать военную победу над США в Гренландии.

Ранее политолог указал на попытки Трампа «перевоспитать» Европу.