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Сийярто рассказал, когда может быть готова АЭС «Пакш-2»

Сийярто: после снятия санкций США АЭС Пакш-2 может быть готова к середине 2030-х
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Lev Radin/Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что после снятия санкций США, связанных с проектом атомного электростанции (АЭС) «Пакш-2», новые блоки могут быть построены к середине 2030-х годов. Его слова приводит РИА Новости.

«С середины следующего десятилетия мы сможем удовлетворить 70% спроса на электроэнергию в Венгрии за счет собственного ядерного производства», — заявил он.

По его словам, после реализации проекта Венгрии сможет импортировать примерно на 3,5 млрд кубометров меньше природного газа.

Накануне Сийярто заявил, что США отменили мешавшие «Росатому» строить АЭС «Пакш» в Венгрии санкции. В ноябре 2024 года администрация президента США Джо Байдена ввела санкции против Газпромбанка, через который финансировалось строительство АЭС «Пакш-2».

АЭС «Пакш» — единственная действующая атомная электростанция в Венгрии. Построенная еще в социалистический период АЭС производит почти половину всей электроэнергии в Венгрии, и ввод в эксплуатацию двух новых блоков АЭС удвоит объемы ее производства. Документы о совместном строительстве новых энергоблоков №5 и №6 на АЭС «Пакш» были подписаны Россией и Венгрией в 2014 году. Общая стоимость работ составит €12,5 млрд.

Ранее Сийярто заявил, что включение Газпромбанка в санкционный список США угрожает АЭС «Пакш-2».

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