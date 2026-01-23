Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Посол раскрыла роль НАТО в гарантиях безопасности Украины

Посол Гетьманчук: НАТО участвует в разработке военных гарантий безопасности Киеву
Yves Herman/Reuters

Североатлантический альянс уже привлечен к проработке военной составляющей гарантий безопасности Украине после завершения конфликта с Россией. Об этом представитель Киева в НАТО Алена Гетьманчук заявила в интервью изданию «РБК-Украина».

«В частности, верховный главнокомандующий сил НАТО в Европе генерал Гринкевич участвует в обсуждениях того, как будет сформирована американская поддержка для многонациональных сил, которые могут быть размещены в Украине для поддержания мира», — рассказала Гетьманчук.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после установления перемирия на территории страны должны быть размещены военные контингенты европейских государств.

При этом 8 января канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС) сообщил, что развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России.

Ранее Трамп допустил еще большие территориальные потери со стороны Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27689473_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+