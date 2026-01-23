Посол раскрыла роль НАТО в гарантиях безопасности Украины

Североатлантический альянс уже привлечен к проработке военной составляющей гарантий безопасности Украине после завершения конфликта с Россией. Об этом представитель Киева в НАТО Алена Гетьманчук заявила в интервью изданию «РБК-Украина».

«В частности, верховный главнокомандующий сил НАТО в Европе генерал Гринкевич участвует в обсуждениях того, как будет сформирована американская поддержка для многонациональных сил, которые могут быть размещены в Украине для поддержания мира», — рассказала Гетьманчук.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после установления перемирия на территории страны должны быть размещены военные контингенты европейских государств.

При этом 8 января канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам заключительного заседания региональной группы Христианско-социального союза (ХСС) сообщил, что развертывание многонациональных сил в рамках гарантий безопасности для Украины невозможно без согласия России.

Ранее Трамп допустил еще большие территориальные потери со стороны Украины.