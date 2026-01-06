Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Госдуме ответили на вопрос, будет ли Россия «дружить» с США против Китая

Депутат Журова: Россия не объединится с США против Китая ради снятия санкций
AP

Россия не объединится с США против Китая ради снятия санкций. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру».

«Я не вижу здесь никаких перспектив, потому что у нас с Китаем подписано стратегическое партнерство», — отметила она.

Журова выразила непонимание, почему США в целом считают Китай врагом. По ее мнению, причина может быть в том, что Вашингтон в каких-то моментах зависит от Пекина, что, видимо, и не нравится нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу.

Депутат добавила, что Китай является многомиллионной страной с ядерным оружием, которая привыкла жить по своим традициям. Журова считает, что Вашингтону будет сложно навязать Пекину свою демократию.

До этого экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что США будут вынуждены снять санкции с России из-за безвыходного положения. По его словам, Вашингтон осознал, что его главным противником на мировой арене является не Москва, а Пекин. В связи с этим, как считает эксперт, США захотят сблизиться с Россией.

Ранее Трамп заявил, что в Китае происходят «очень странные вещи».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27568411_rnd_1",
    "video_id": "record::1d79c690-2bac-4a1a-a506-e5f2babb4488"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+