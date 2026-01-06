В Госдуме ответили на вопрос, будет ли Россия «дружить» с США против Китая

Россия не объединится с США против Китая ради снятия санкций. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру».

«Я не вижу здесь никаких перспектив, потому что у нас с Китаем подписано стратегическое партнерство», — отметила она.

Журова выразила непонимание, почему США в целом считают Китай врагом. По ее мнению, причина может быть в том, что Вашингтон в каких-то моментах зависит от Пекина, что, видимо, и не нравится нынешнему главе Белого дома Дональду Трампу.

Депутат добавила, что Китай является многомиллионной страной с ядерным оружием, которая привыкла жить по своим традициям. Журова считает, что Вашингтону будет сложно навязать Пекину свою демократию.

До этого экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что США будут вынуждены снять санкции с России из-за безвыходного положения. По его словам, Вашингтон осознал, что его главным противником на мировой арене является не Москва, а Пекин. В связи с этим, как считает эксперт, США захотят сблизиться с Россией.

Ранее Трамп заявил, что в Китае происходят «очень странные вещи».