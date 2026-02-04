Депутат Госдумы Андрей Колесник в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал задержание Таллином судна Baltic Spirit с российской командой. Он отметил, что Эстония — «небольшая страна с комплексом неполноценности». По его словам, своими действиями власти республики пытаются доказать свою состоятельность.

«Эстония в последнее время выходит едва ли не в рекордсмены по пакостям. Видимо, их наставляют партнеры из Британии. Но этот путь гибельный для республики», — предупредил он.

Он напомнил, что военные корабли уже сопровождают грузы, идущие из Санкт-Петербурга в Калининградскую область. Скорее всего, такая практика постепенно будет распространяться и на суда, идущие на других направлениях, допустил парламентарий.

3 февраля эстонские власти задержали по подозрению в контрабанде из Эквадора контейнеровоз Baltic Spirit, следовавший в Россию под флагом Багамских островов. На борт судна в ходе операции высадился полицейский спецназ K-komando. Экипаж не оказывал сопротивления. По словам главы подразделения силовиков, на борту Baltic Spirit находились 23 члена экипажа, все они являются гражданами РФ.

Весной 2025 года парламент Эстонии принял законопроект, который наделяет военных правом применять силу к любым судам, подозреваемым в намерении повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и, в крайнем случае, их топить.

